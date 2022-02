Tiago Abravanel aperta botão de desistência do BBB 22 e deixa reality

O ator Tiago Abravanel apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil (BBB) 22, na tarde de domingo (27). Ele chegou a se despedir de uma peça de decoração. Ao acionar o sistema, uma sirena ecoou pela casa.

Antes de sair, Tiago Abravanel chegou a olhar alguns cômodos, fez o sinal da cruz e apertou o botão. De imediato, ele seguiu para o confessionário e deixou o reality.

Veja momento:

Tiago Abravanel acaba de apertar o botão e está fora do BBB22. #BBB22 pic.twitter.com/1U8pmcGwTX — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) February 27, 2022

Sirene dispara

Jessilane e Vyni, monstros da semana, estavam dormindo na sala e só perceberam a saída do amigo com o barulho da sirene. Eles achavam que o som teria a ver com a dinâmica do castigo.

De imediato, os brothers em outros cômodos correram até a sala. Arthur Aguiar, ao saber da saída do amigo, chorou no quarto grunge.

Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby só descobriram a saída de Tiago Abravanel após voltarem do almoço do anjo. O quarteto ficou abalado com a notícia.

A produção informou, por sistema de som, sobre a desistência de Tiago. Foi pedido que as roupas do ator fossem entregues na dispensa.

A TV Globo informou ainda em comunicado que Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite.