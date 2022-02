Paulo André é consagrado como líder da sexta semana do BBB 22

Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do líder da última quinta-feira (24). Apesar de terem sido a dupla vencedora, apenas um podia ficar com a liderança do Big Brother Brasil (BBB) 22. Durante o programa desta sexta-feira (25), Paulo André ficou com a posição.

A prova do líder contava com 14 pessoas em duplas. Além da liderança, os vencedores também receberam um valor de 10 mil reais cada. Na reta final da disputa, Scooby e PA duelaram por horas contra Jade Picon e Laís, a outra dupla finalista.

Apesar de especulações de que Scooby teria feito xixi durante a prova e, assim, seria desqualificado, a dupla seguiu como vencedora. A confirmação da vitória foi realizada pelo apresentador Tadeu no programa ao vivo desta sexta.

Como Paulo André acabou de retornar de um paredão, Scooby confirmou que o amigo poderia ficar com a liderança da sexta semana do BBB 22. O atleta comemorou com pulos e sorrisos.

VIP DA SEMANA

Dentre os participantes que ficaram no VIP, estão:

Paulo André

Pedro Scooby

DG

Arthur

Jade

Gustavo

Todos os outros integrantes ficaram na Xepa, inclusive Laís, que especulou a possibilidade de ser levada para o VIP por ter ficado na prova até o final com a dupla vencedora.

ELIMINAÇÃO DE JADE

A influenciadora digital Jade Picon fez xixi nas calças durante prova do líder. A sister não segurou a necessidade de ir ao banheiro, riu da situação e foi eliminada. Durante dinâmica, Jade tinha alertado a situação aos outros brothers e procurou a produção do programa rindo.

Após a eliminação da dupla Laís e Jade Picon chegou a ser anunciada. "A gente ganhou?", perguntou Paulo André. A última dupla comemorou se abraçando e pulando pela área de prova.