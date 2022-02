'Maior medão de entrar aqui', revela Douglas Silva sobre participar do BBB 22

O novo Anjo da semana, Douglas Silva, revelou que teve receio antes de participar do Big Brother Brasil 22. Em conversa com os amigos Gustavo e Paulo André, o ator disse ter medo do que poderia acontecer.

"Engraçado, eu tinha o maior medão de entrar aqui, do que poderia acontecer, quais seriam minhas reações". Mas eu falei: "Cara, isso não é um bicho de sete cabeças", afirmou.

Gustavo concordou com o brother: "É inerente, faz parte do rolê".

"É difícil, ainda mais na minha condição de pai, de marido, provedor da família estar longe. Lá fora a minha família não funciona financeiramente sem mim, entendeu?", acrescentou Douglas.

Anjo da semana

Neste sábado (26), o ator venceu a prova do Anjo e terá o poder de imunizar um dos amigos de reality. Além disso, o brother ganhou R$ 10 mil.

Para o Castigo do Monstro, Douglas escolheu Jessilane e Vinicius. Na dinâmica desta semana, os dois serão 'carros de som' e, quando a música tocar, terão que andar pela casa. Cada um perde 300 estalecas.