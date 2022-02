No BBB, Larissa confessa que Eslovênia foi criticada nas redes sociais: 'ela não é forte lá fora'

Na madrugada deste sábado (26), no Big Brother Brasil 2022, em conversa com a médica Laís, a pernambucana Larissa finalmente abriu o jogo quanto a real percepção que ela diz ter o público sobre sua conterrânea Eslovênia. Entrando depois no jogo, Larissa tem informações valiosas externas, e parece que começou a usá-las.

“Eslô, ela não é forte lá fora, não, gata. E Eslô, na rede social, o povo estava lascando ela. E muito, viu? Não foi pouco, não", enfatizou Larissa para Laís.

Assim que chegou na casa mais vigiada do Brasil, Larissa logo fez amizade com Eslovênia e chegou até a dizer que a sister estava "bombadíssima" aqui fora, além de dar a entender que ela era querida pelo público.

Na época, o público das redes sociais chegou questionou se a pernambucana estava assistindo o mesmo reality que o resto do Brasil.

No entanto, nesta madrugada, ela abriu o jogo para a Laís, que questionou os motivos de Eslovênia não estar sendo bem vista pelos telespectadores do BBB 22, e explicou porque não falou a verdade antes.

“Acho que justamente por essas coisas dela aqui dentro, e o pessoal lá fora estava fazendo isso. Eu fiquei sem jeito de falar para ela, entendeu? De, logo assim, cheguei numa Casa de Vidro, vou chegar na menina e dizer: 'tu está lascada lá fora, todo mundo te lascando’”, explica Larissa.

A médica entendeu e concordou com a postura da participante. “Até o povo poderia ir contra você, né?”

Larissa também chegou a comentar que uma amiga de Eslovênia tinha demonstrado tristeza, por meio das redes sociais, sobre a situação. “Até a amiga dela tuitou: 'É muito triste ver as pessoas falando mal de uma pessoa que você ama tanto sem nem conhecer ela realmente direito", disse Larissa.

Para finalizar a conversa, a sister ressaltou que Jade Picon era a jogadora no caminho certo para se tornar forte no jogo.