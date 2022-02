Festa do BBB 22 deste sábado (26) tem shows de Lexa, Banda Eva e Mateus Carrilho

Em ritmo de Carnaval, a festa deste sábado (26) do Big Brother Brasil 2022 terá shows da funkeira Lexa, da Banda Eva e do cantor Mateus Carrilho. A folia promete mistura funk, axé e pop. O programa ao vivo começa às 22h05 na TV Globo.

A Banda Eva, com o comando do vocalista Felipe Pezzoni, vai levar clássicos da música baiana para o palco do BBB como “Arerê” e “Beleza Rara”.

“Em um carnaval super atípico como esse, poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente", afirmou o cantor ao Gshow.

Já no setlist do show de Lexa, a artista vai cantar sucessos como “Sapequinha” e “Só Depois do Carnaval”. Mateus Carrilho participa cantando com Lexa.

Além disso, para dar o tom folião da festa, a decoração estará repleta de objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina.

Para completar a diversão, uma piscina de bolas com projeções também estará presente na área da festa. No figurino, peças em cores neon e adereços variados prometem deixar os looks dos foliões mais descolados e alegres.