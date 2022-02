Natália perde 50 estalecas ao cochichar com sister no BBB 22

Natália Deodato perdeu 50 estalecas nesse sábado (26) após cochichar com as colegas de confinamento Jessilane e Linn da Quebrada. O jogo proíbe que os participantes baixem o volume da voz a ponto de o microfone não conseguir captar o áudio.

Ao ouvir o sinal sonoro disparado na casa no momento em que a designer de unhas descumpria a regra, Linn comenta: "Não pode cochichar".

Neste momento, Eslovênia passa pela sala e diz em voz alta: "Natália, menos 50". Jessilane, então, complementa: "Bem feito, perde estaleca".

As três sisters conversavam sobre as estratégias de jogo, e Linn inclui o ator Douglas Silva. "Se for autoimune, não dá mesmo", observa a bióloga. "Pra quem vocês acham que ele vai dar o Anjo?", pergunta Natália.

Jessilane e Linn apostam em Gustavo, mas a mineira considera que ele "não está na reta".

"Você também não estava na reta e você quis receber", opina Linn.