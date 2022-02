Tiago Abravanel reencontra marido após deixar o BBB 22

O ator Tiago Abravanel foi recebido pelo marido em aeroporto de São Paulo, na noite de domingo (27). Após o ex-BBB deixar o Big Brother Brasil (BBB) 22, Fernando Poli, e Ligia Abravanel recepcionaram o ator no retorno ao lar. O ex-BBB apertou o botão da desistência e chocou os demais confinados.

No Instagram, o casal mostrou a troca de beijos e carinhos em um vídeo postado por Fernando. "Não vou te largar nunca mais, eu te amo muito", declarou Tiago Abravanel.

Veja reencontro:

Tiago deixou o reality sem uma despedida pela tarde de domingo. Enquanto os demais confinados dormiam e Douglas Silva aproveitava o almoço do anjo com Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby, o ator arrumou as malas e deixou o reality.

Na edição do programa de domingo, o programa mostrou a saída de Tiago Abravanel no confessionário. O brother disse que não estava sabendo acompanhar o reality.

