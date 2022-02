Silvio Santos assiste jogo de futebol com família em Orlando e encontra MC Lan

Silvio Santos, dono do SBT, chamou atenção nas redes sociais, neste domingo (27). O apresentador foi acompanhado da família ver o jogo do Orlando City e Montréal, pela Major League Soccer, neste domingo.

Alexandre Pato, casado com Renata Abravanel, jogou e marcou o primeiro gol da partida.

Silvio Santos ao lado de MC Lan



Nas arquibancadas, Sílvio Santos foi flagrado ainda conversando com MC Lan. "Continuando as comemorações do meu aniversário. Hoje, eu vim prestigiar a partida do Orlando City com meu Tio Silvio", publicou o cantor

Silvio Santos curtiu o jogo ao lado das filhas e netos. o Orlando City, O apresentador parece ter dado sorte. O time do genro venceu por 2 a 0.