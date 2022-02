Larissa chora ao pedir perdão a Natália no BBB 22

Após formação de paredão no Big Brother Brasil (BBB) 22, na noite de domingo (27), Larissa resolveu conversar com Natália sobre o jogo. Na área externa, elas falaram sobre os últimos acontecimentos na casa e a mineira questionou: "O que você queria falar comigo desde o segundo dia que tu tava aqui e não falou?".

"Que não era nada pessoal, Nat. Eu entrei com uma visão lá de fora e o Jogo da Discórdia não tinha muito como escolher. Na hora eu falei vou em Natália porque, para mim, era uma opção mais fácil. E com o passar do tempo eu vi que eu errei", respondeu a pernambucana.

Larissa relembrou como se sentiu após um dos jogos da discórdia: "Eu não sou coração de pedra. Eu fiquei muito mal por ter escolhido você. Fiquei remoendo isso vários dias na minha cabeça. Uma casa inteira apontando o dedo e julgando você, excluindo você? Não é fácil".

Larissa falou de atos que não conseguiu concretizar no jogo. "Me desculpe por eu não ter tomado uma atitude diferente. Porque eu vim para tomar uma atitude diferente e, no entanto, eu não consegui fazer isso". Em seguida, a pernambucana chorou junto com Natália.

"Eu fico me perguntando até que ponto eu estou disposta a continuar aqui e ir contra o que meu coração fala, porque eu não sou assim", afirmou a pernambucana.

