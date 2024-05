Analice Nicolau diz que Silvio Santos exigia saia curta em telejornal do SBT

A jornalista Analice Nicolau participou do reality show “Casa dos Artistas” e fez carreira como jornalista no SBT. Ela começou apresentando o jornal “Notícias Breves”, ao lado de Cynthia Benini.

Ao “Splash”, a jornalista disse que usar saias curtas no programa era uma exigência de Silvio Santos. “Silvio conseguiu captar algo que nem eu não consegui. Daí, eu e a Cynthia Benini fizemos o piloto e três meses depois o Silvio colocou o jornal no ar, com duas mulheres de saia, bancada transparente. Nós andávamos por todo o cenário, coisa que era impossível naquela época”.

“Ficou conhecida naquela época como o Jornal das Pernas e era algo totalmente novo. A TV não estava acostumada a ver mulheres andando no estúdio. Então, a gente quebrou muitos paradigmas”, acrescentou.

Testando "outras formas de comunicação"

Analice também explicou que o “Notícias Breves” era inspirado em um jornal de Orlando (EUA) visto por Silvio. “Nós recebíamos um programa desenhado da roupa que nós tínhamos que usar até o tipo de cabelo e maquiagem. Se a saia não estivesse no comprimento certo, a blusinha no detalhe certo... Por quê? O Silvio estava testando ali em nós outras formas de comunicação”.

“A figurinista colocava a saia quatro dedos acima do joelho, só que o tecido esticava com o passar do dia e ia descendo. Uma vez, o Silvio ligou bem assim: 'Oi, Analice. Queria perguntar se você está com algum problema? Brigou com o namorado? Seu pai não deixa você usar as roupas do telejornal?'. Como explicar de tecido pro Silvio? Daí eu disse: 'Deve ser alguma coisa da saia. Vou pedir para diminuírem um pouquinho’”, relembrou ainda sobre os bastidores.

O “Notícias Breves” ficou no ar somente durante dois anos, mas Analice seguiu no SBT. Atualmente ela mora em Mogi das Cruzes e é CEO de uma agência de marketing.