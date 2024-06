CAPTEI: Dia de Portugal é celebrado com honrarias e concerto em Fortaleza

No último sábado, 15 de junho, a Beneficência Portuguesa Dous de Fevereiro, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, recebeu uma emocionante cerimônia em comemoração ao Dia de Portugal.

O evento, promovido pela Câmara Brasil-Portugal no Ceará, a Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro e o Vice-Consulado de Portugal no Ceará, marcou a entrega do Troféu Martim Soares Moreno a duas personalidades que se destacaram no âmbito das relações luso-brasileiras.

Legenda: Raul dos Santos, Francisco Brandão, Luiz Ramos, Rui Almeida e José Vanon Foto: LC Moreira

Neste ano, os agraciados foram a empresária Graça Dias Branco da Escóssia, VP Financeira da M. Dias Branco, e o empresário Armando Abreu, presidente da Qair Brasil.

Legenda: Graça da Escossia e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Após as homenagens, os convidados foram presenteados com a apresentação da cantora portuguesa Ana Lains, com seu concerto 'Matria Língua'.

Legenda: Ana Laís Foto: LC Moreira

O espaço revitalizado pela arquiteta Manoela Brandão da Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro proporcionou o cenário ideal para essa festividade, que também contou com um coquetel oferecido aos presentes.

Legenda: Ana Laís e Manoela Brandão Foto: LC Moreira

A celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas reuniu pessoas de diferentes nacionalidades em um ambiente de fraternidade e cultura, fortalecendo os laços entre Portugal e Brasil.

Legenda: Antônio Pinho, Rui Almeida, Luiz Ramos, Francisco Brandão, Raul dos Santos e José Vanon Foto: LC Moreira

Dito isso,

Vem ver as fotos de LC Moreira!

Legenda: Francisco Brandão, Graça e Jório da Escossia, José Vanon e Raul dos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Cristina Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Laisa Corpi, Luiz Ramos, Cristina Lopes e Cauã Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Sheyla e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Jório da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Jório e Graça da Escóssia, Gisela e Herbert Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Raul e Patrícia dos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: José Vanon, Laisa Corpi, Luiz Ramos, Cristina Lopes, Cauã Rodrigues, Francisco Brandão e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Raul dos Santos Neto, Francisco e Manuela Brandão, Isabel e Filipa Almeida, Ângela Laguardia e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Raul dos Santos, Janos Fuzesi e Francisco Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Abreu e Paulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Castro, Denise Kassem, Antônio Pinho, Marianna e Alexandre Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Sales e Denise Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel, Rui e Filipa Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco e Ana Paula Capella, Regina Fidele e Jorge Borrell Foto: LC Moreira

Legenda: Valberto Melo e Sofia Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Bezerra, Rui Almeida e Karla Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Raul dos Santos, Armando Abreu e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Ramos e Ana Laís Foto: LC Moreira

Legenda: Marllan Matos e Thiago Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor e Ângela Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Cristina Ramos, Isabel e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Karla, Roberto e Valéria Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Lucílio Lessa, Raul dos Santos e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: João Teixeira, Áurea Cidrão, Roseane e João Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Dias Branco Junior e José Vanon Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel e Filipa Almeida, Ângela Laguardia e Manoela Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Santos, Sheyla e Armando Abreu, Regina Fidele e Jorge Borrell Foto: LC Moreira

Legenda: Coronel Romero e Jório da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Jório da Escóssia e Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Brandão e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Brandão, Graça da Escóssia e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Graça da Escóssia e Virginia Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Almeida, Sheyla e Armando Abreu e Cristina Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Raul dos Santos, Armando Abreu e Rui Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Sheyla e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Almeida, Graça da Escóssia, Luiz Ramos, Armando Abreu e Francisco Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Raul dos Santos, Antônio Pinho, Rui Almeida, Graça da Escóssia, Luiz Ramos, Armando Abreu, Francisco Brandão e José Vanon Foto: LC Moreira

Legenda: Família Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Nila Teresa e Cristina Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Laís Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Laís Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Laís com músicos Foto: LC Moreira