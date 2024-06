Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da Zona de Risco? Vote

Bruno, Fernando e Kaio estão na sexta Zona de Risco da fase de mansão em A Grande Conquista 2, da Record TV. A formação foi finalizada nessa quarta-feira (19), com o resultado da Prova da Virada, quando Guipa conseguiu se livrar da berlinda e indicou Kaio para seu lugar.

A maioria dos leitores que votaram na enquete do Diário do Nordeste afirmaram preferirem que Bruno tivesse se livrado da zona de eliminação, ao invés do comunicador.

Agora, o público decide quem do trio será eliminado. O menos votado sairá da atração nesta quinta-feira (20). Abaixo, revele quem você deseja que permaneça no programa.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na terça-feira (18), os donos da mansão, Fellipe e Guipa, entraram em consenso e indicaram Fernando, que disse não estar surpreso com a escolha.

Entre a dupla de super-poderosos, Guipa foi o mais votado na casa. Já no cara a cara, Bruno recebeu o maior número de votos e finalizou a versão preliminar da zona.

Por vencer a dinâmica do Faro, Fernando pôde trocar o voto de dois conquisteiros. Então, ele escolheu mudar os votos de Hideo e Geni, transferindo eles para Lucas de Albú e Lizi, respectivamente.

Nessa quarta, Guipa venceu a Prova da Virada, se salvando da berlinda, e indicou Kaio para seu lugar.