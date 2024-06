Após voltar a morar com Belo, Gracyanne Barbosa fala sobre reconciliação: 'Sou da esperança'

A influenciadora Gracyanne Barbosa fez um desabafo após confirmar que voltou a morar com Belo. Segundo a musa fitness, ela passou um tempo em São Paulo por conta do trabalho e para cuidar de sua saúde mental durante a separação.

Em entrevista ao gshow, Gracyanne contou que nunca chegou a brigar ou cortar totalmente a relação com o cantor e que eles sempre buscaram ter uma boa relação apesar do término.

"Acho que existe uma relação dupla nisso tudo e é muito confuso. Uma relação nossa privada, que não chegamos a brigar ou cortar totalmente a relação. Não nos bloqueamos no WhatsApp. Mas também tem aquela relação pública, daquilo que você vê nas redes e imprensa. E daí tudo vira um turbilhão. São os meus sentimentos, nossos sentimentos. E tudo escorrendo pelas mãos e fugindo de nosso controle", explicou ela.

Gracy disse ainda que a reconciliação é uma decisão que não depende só dela, mas que vê a situação com esperança.

"Eu sou da esperança, da paz e conciliação. Em tudo que puder ter diálogo e conversa, eu prefiro. Estive aberta, apesar de precisar de um tempo para eliminar tantos pesos e pressões. Mas maturidade e coragem vem da relação, e observo que acabamos nos afastando muito disso. Hoje sinto que não depende de mim, o futuro, e sim do tempo. E nesse tempo, vou me priorizar, me cuidar, pois aí é algo que depende apenas de mim", detalhou.

RELEMBRE SEPARAÇÃO

A ex-dançarina e o cantor se casaram em 18 de maio de 2012, em cerimônia na Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro.

A relação chegou ao fim em abril deste ano, 16 anos depois, em meio a rumores de traição por parte de Gracyanne. No entanto, mesmo confirmando o affair com o personal trainer Gilson de Oliveira, ela afirma que tudo ocorreu em um momento em que ela e o cantor já estavam afastados.