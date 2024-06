Gracyanne Barbosa e Belo voltam a morar juntos, diz site

Após anunciarem a separação da união que durou 16 anos, Gracyanne Barbosa e Belo estariam morando juntos novamente. Contudo, o casamento ainda não foi reatado. A informação é do portal LeoDias, divulgada nesta terça-feira (18).

Em um show ao vivo, no dia 19 de abril, Belo chorou no meio do refrão da música "Reinventar", canção que fala sobre términos, saudade e recomeço. Após a apresentação, em entrevista ao canal Multishow, afirmou estar em “um momento difícil”. “É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil”, explicou.

RELEMBRE SEPARAÇÃO

A ex-dançarina e o cantor se casaram em 18 de maio de 2012, em cerimônia na Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro.

A relação chegou ao fim em abril deste ano, 16 anos depois, em meio a rumores de traição por parte de Gracyanne. No entanto, mesmo confirmando o affair com o personal trainer Gilson de Oliveira, ela afirma que tudo ocorreu em um momento em que ela e o cantor já estavam afastados.