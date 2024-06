Fãs apontam indireta de Juliano Floss para Nathalia Dill em novo vídeo de dança; entenda

Juliano Floss publicou um vídeo realizando uma dança no Instagram, nesta terça-feira (18) e a postagem gerou polêmica nas redes sociais. O influenciador, eliminado da Dança dos Famosos no último domingo (16), e fãs apontaram que o post foi uma indireta para a atriz Nathalia Dill, que foi júri artístico na atração.

"Agora os jurados são vocês de novo (risos), qual nota vocês dão?", questionou na legenda.

A atriz deu a nota de 9.9 ao ex namorado de Vivi que o eliminou da competição do Domingão com Huck. Amigos e seguidores de Juliano brincaram nos comentários. "Dou 9.9 pela ousadia", escreveu o perfil oficial do Domingão. "9.9 foi quase", comentou Pedro Sampaio. Lucas Rangel e Alvaro deram apenas 9 ao amigo.

Em outra publicação, nesta segunda-feira (17), Juliano publicou o vídeo da apresentação com a Dani Duram. "Eu nunca mais quero ver o número 9 na minha frente", escreveu.

Famosos também comentaram elogiando o influenciador. "Caraca, arrasou", escreveu Anitta. "Seu lindo, eu não te conhecia. Mas quando te vi dançando era como se eu te conhecesse de anos. Porque sua dança vem da alma, e esta sua Dança contagia a gente. Me identifiquei", comentou o Amaury Lorenzo, colega de competição de Juliano.

Entenda eliminação

Juliano Floss foi eliminado da Dança dos Famosos por 0,1 ponto. Nathalia Dill deu nota 9,9 para o tiktoker.

"Eu achei muito lindo, foi mágico. De repente, tinha um príncipe e uma princesa. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve bem no início. Eu tenho que ser honesta, só por isso", justificou.

De Juan Paiva, também no júri artístico, o influenciador recebeu 10. Já do júri técnico, Juliano recebeu 9.5 de Ana Botafogo, 9.4 de Carlinhos de Jesus e 9,6 de Zebrinha.

Após o resultado, Nathalia foi alvo de "haters" nas redes sociais. "Nathalia Dill, como você se sente sabendo que destruiu o sonho da vida de um menino de 20 anos que saiu do interior do sul pra dar um futuro melhor pra sua família?", indagou um internauta. "9,9? Tá de sacanagem? Virou jurada técnica agora?", comentou outro.

Juliano Floss deixou a competição após ficar na lanterna, com 58,1 pontos, menor número entre todas as duplas que se apresentaram, mas apenas um décimo abaixo do 5º lugar.