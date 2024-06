Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (16)?

O "Dança dos Famosos" apresentou outra rodada de disputas, com as seis duplas que participam do quadro, neste domingo (16). No "Domingão do Huck", eles encararam o ritmo valsa.

Na pista de dança, se apresentaram Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, Samuel de Assis e Lari Parison e Juliano Floss e Dani Duram.

Confira a dupla de eliminados deste domingo:

Juliano Floss e Dani Duram

Continuam no Dança dos Famosos:

Lucy Alves e Fernando Perrotti

Tati Machado e Diego Maia

Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Barbara Reis e Vinicius Mello

Samuel de Assis e Lari Parison

Estiveram no júri artístico Nathalia Dill, a Vênus de Família é Tudo, e Juan Paiva, o João Pedro em Renascer. Já no júri técnico apresentaram uma nota Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus.

Juliano Floss deixou a competição após ficar na lanterna, com 58,1 pontos, menor número entre todas as duplas que se apresentaram, mas apenas um décimo abaixo do 5º lugar.

Tati Machado, Amaury Lorenzo e Samuel de Assis ocuparam o 1º, 2º e 3º lugar na competição até o momento. Em seguida, surgem no ranking Lucy Alves e Bárbara Reis.