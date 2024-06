Nathalia Dill é detonada por nota a Juliano Floss na 'Dança dos Famosos'

A atriz Nathalia Dill virou alvo de ataques pela nota dada para Juliano Floss e Dani Duram na valsa, no quadro "Dança dos Famosos", exibido no domingo (16). Como jurada, ela foi acusada de causar a eliminação do tiktoker por avaliar a apresentação dele com 9,9, por conta de uma cotovelada do rapaz na professora durante apresentação.

A protagonista da novela "Família É Tudo" foi a primeira a falar após a apresentação de Juliano. "Eu achei muito lindo, foi mágico. De repente tinha um príncipe e uma princesa. Foi muito bonito, foi doce também. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve bem no início. Eu tenho que ser honesta, só por isso", justificou ela.

Veja tuítes:

Os jurados técnicos afirmaram que a valsa do casal estava fora da marcação de tempo, por isso também foram criteriosos na avaliação. Porém, Ana Botafogo minimizou a cotovelada: "Para mim, essa batida não tem a menor importância. Isso acontece. Você foi em frente, é isso que a gente precisa fazer". A bailarina deu 9,5, enquanto Carlinhos de Jesus avaliou com 9,4 e Zebrinha com 9,6.

O ator Juan Paiva, que também estava na bancada do júri artístico, optou por dar nota máxima. Juliano acabou eliminado com 58,1 pontos na classificação geral. Barbara Reis escapou por apenas um décimo, ficando com 58,2 pontos.

Agora, continuam na competição Lucy Alves, Samuel de Assis, Barbara, Amaury Lorenzo e Tati Machado.