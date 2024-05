Gracyanne desabafa no dia em que faria 12 anos de casada com Belo: 'Dia difícil'

Gracyanne Barbosa, que faria 12 anos de casamento com o ex, Belo, neste sábado (18), relembrou a data ao abrir uma caixinha de perguntas para interagir com seus 11 milhões de seguidores no Instagram.

“Hoje era pra comemorar 12 anos de casados. Como está se sentindo?”, perguntou um fã. “Há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho”, começou a musa fitness.

Veja também Zoeira Ivete Sangalo decide deixar apresentação de The Masked Singer Brasil; saiba o motivo Zoeira Roque, ex-assistente de Silvio Santos, é internado com sangramento no crânio

Ela disse ainda que amigos também lembraram o marco: “Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo”.

“Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil”, desabafou ela.

Da mesma caixinha de perguntas, outro seguidor indagou a influencer sobre o assédio após o fim do relacionamento com o cantor: “Os machos devem ficar todos te cantando porque está solteira, né?”.

“No mesmo dia que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagens, mandam até para quem trabalha comigo, me chamando para sair, jantar, coisas do tipo”, confirmou Gracyanne.

Processo de cura

Ela disse também que as pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém. “Não é. Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, declarou ela.

Já o ex-marido também teve seu momento de desabafo. Belo publicou reflexões, mas na sexta-feira (17). "Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor", disse.

“Surpreendentemente, li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim", escreveu Belo, sem citar nomes.

Separação

A ex-dançarina e o cantor se casaram em 18 de maio de 2012, numa cerimônia na Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro.

A relação teve seu fim, 16 anos depois, em abril deste ano, em meio a rumores de traição por parte de Gracyanne. No entanto, mesmo confirmando o affair com o personal trainer Gilson de Oliveira, ela afirma que tudo ocorreu em um momento em que ela e o cantor já estavam afastados.