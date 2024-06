Lula visita Fortaleza para entrega de moradias e anúncios para a Educação; acompanhe em tempo real

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Ceará nesta quinta-feira (20) para cumprir agenda de anúncios em Fortaleza, na terceira visita ao Estado em seis meses. A chegada de Lula está prevista para as 10h55.

O primeiro compromisso oficial está marcado para meio-dia, no Palácio da Abolição, com foco em investimentos para as instituições federais no Estado. O segundo compromisso oficial será às 16h, quando Lula participa de cerimônia de entrega de 416 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Acompanhe em tempo real:

A programação no Palácio da Abolição acontece com a presença do ministro Camilo Santana (Educação). Dentre as instituições beneficiadas com investimentos, estão:

Universidade Federal do Ceará (UFC);

Universidade Federal do Cariri (UFCA);

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab);

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Já o evento da tarde será realizado no Residencial Cidade Jardim III. Com as novas unidades habitacionais entregues, o residencial contará com 1.120 apartamentos de 43 m², distribuídos em 70 blocos de quatro andares.

Veja também PontoPoder Lula afirma que pode tentar reeleição em 2026 'se for necessário' PontoPoder Lula vem ao Ceará dia 20 de junho, anuncia o governador Elmano de Freitas

À noite, segundo apuração do colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, Lula deve reunir governadores do Nordeste em um jantar na sede do governo estadual cearense.

RELEMBRE OUTRAS VISITAS DO PRESIDENTE

Esta será a terceira vez que o chefe do Executivo nacional visita o Ceará neste ano. Já em relação às visitas desde o início do mandato dele, será a quinta. Relembre as visitas: