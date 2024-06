Em Fortaleza, Lula convoca governadores do Nordeste para reunião a portas fechadas

Em passagem por Fortaleza para uma série de anúncios de investimentos em Habitação e Educação, nesta quinta-feira (20), o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou os governadores de estados do Nordeste para um jantar restrito, no Palácio Abolição, sede do governo estadual cearense.

Conforme apurou esta coluna, o Palácio do Planalto disparou convite aos governadores nordestinos para estarem na Capital cearense para uma reunião a portas fechadas com o presidente e membros do governo federal.

Nacionalmente, a popularidade de Lula tem caído, e seus aliados estão cobrando ações mais efetivas para conter a crise e retomar o crescimento do país. No Nordeste, entretanto, Lula preserva índices confortáveis de aceitação e aí pode estar a justificativa para o encontro de logo mais.

O presidente mantém alianças com os governos locais. Dos nove estados nordestinos, quatro são governados pelo PT: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Aliados como o PSB, PSD e MDB também têm comandos estaduais. Até em Pernambuco, cujo comando é do PSDB, Lula está cada vez mais próximo da governadora Raquel Lyra.

O presidente deverá pedir apoio aos governadores com as bancadas estaduais no Congresso, um ponto crítico na atuação do governo federal até o momento.

Por outro lado, os governadores nordestinos vêm a Fortaleza em busca de apoio e recursos para suas regiões.

Governadores do Nordeste

Maranhão - Carlos Brandão (PSB)

Piauí - Rafael Fonteles (PT)

Ceará - Elmano de Freitas (PT)

Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT)

Paraíba - João Azevedo (PSB)

Pernambuco – Raquel Lyra (PSDB)

Alagoas – Paulo Dantas (MDB)

Sergipe – Fábio Mitidieri (PSD)

Bahia - Jerônimo Rodrigues (PT)