PT terá mais de 90 candidatos a prefeito no Ceará, diz presidente do Partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai ter mais de 90 candidatos a prefeito e prefeita no Ceará nas eleições 2024. A afirmação é do presidente estadual do Partido, Antônio Filho, o ‘Conin’. Os petistas terão cabeça de chapa em municípios importantes como Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, mas as candidaturas ocorrerão em todas as regiões do Estado.

Na noite desta sexta-feira (19), Conin participou de uma plenária da legenda no município de Barreira, no Maciço do Baturité. O partido reafirmou a pré-candidatura do ex-prefeito Alailson Saldanha, que tentará voltar ao comando do Município.