Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20/6)

Do movimento geminiano a sensibilidade canceriana. O Sol chega no signo de Câncer e até o dia 22 de julho você vai voltar no baú das memórias, voltar para casa e buscar nutrição para sua alma. O teu saber vem do sentir. Cante sua canção de ninar. Deixe fluir.

Áries

O Sol entra em Câncer, aumentando sua sensibilidade e conexão com o seu lar e ambiente pessoal. Esse período, que dura até 22 de julho, enfatiza temas como família, intimidade, raízes e memórias do passado.

Touro

Agora, o Sol entra em Câncer, tornando você ainda mais perceptivo e curioso. E para você, que vê o conhecimento como sinônimo de segurança e estabilidade, aproveite as próximas semanas, pois elas serão focadas em aprendizado, trocas de ideias e comunicação.

Gêmeos

O Sol também entra em Câncer, tornando você ainda mais produtivo e focado em melhorar sua situação financeira. Este período, que dura até 22 de julho, enfatiza a importância de organizar sua vida material e buscar maneiras de acumular e gerenciar seus recursos.

Câncer

O Sol entra em Câncer, trazendo ainda mais luz para sua vida. Essa energia solar se estenderá até 22 de julho, proporcionando um período de autoconhecimento e definição de metas para os próximos 12 meses. Aproveite essa energia para refletir sobre suas prioridades e onde deseja chegar.

Leão

O Sol ingressa em Câncer, intensificando sua introspecção e necessidade de privacidade. Este é um período para focar em projetos nos bastidores e evitar a exposição pública. Sua saúde pode precisar de mais atenção.

Virgem

O Sol ingressa em Câncer e tudo que você deseja é buscar mudanças e crescer. Você terá a oportunidade de desenvolver ideias e projetos com o apoio de amigos e contatos influentes. Aproveite sua simpatia e sociabilidade.

Libra

O Sol chegou em Câncer, aumentando sua popularidade e visibilidade. Mostre quem é, o que faz e aonde quer chegar. Chegou a hora de ser reconhecido pelos seus feitos.

Escorpião

O Sol entra em Câncer, aumentando seu desejo de crescer e explorar novos caminhos. Prepare-se para um novo desafio. A energia do Sol vai te deixar mais otimista.

Sagitário

O Sol chega em Câncer, trazendo uma energia introspectiva para sua vida. Isso é um sinal de que você precisa olhar para dentro e fazer uma limpeza emocional. Sem esse questionamento sobre o que deseja ou não deseja mais, você não conseguirá abrir espaço para novas oportunidades.

Capricórnio

O Sol entra em Câncer, trazendo uma energia que te torna mais aberto, empático e conciliador. Você estará mais atento às necessidades dos outros e pode fortalecer relacionamentos para se sentir mais seguro.

Aquário

O Sol entra em Câncer, fazendo com que você sinta a necessidade de uma rotina mais organizada. Cuidar do corpo e da saúde será crucial para evitar problemas. Qualquer alteração na rotina pode impactar sua vitalidade, então mantenha-se consistente.

Peixes

O Sol ingressa em Câncer, intensificando sua necessidade de se expressar e viver intensamente. Este é um momento para brilhar e mostrar sua iniciativa. Nada de restrição, pisciano.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.