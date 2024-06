Maria Casadevall relembra namoro com o ator Caio Castro: 'Desencontro'

A atriz Maria Casadevall relembrou em entrevista o namoro com o ator Caio Castro, com quem também viveu par romântico na TV, na novela “Amor à Vida”, em 2013.

Em 2020, a artista se declarou lésbica. Atualmente, ela vive um relacionamento com a musicista Larissa Mares.

“Tive uma vida afetiva de relacionamentos com homens cisgênero (comecei a namorar aos 16), mas como não sabia identificar essa pressão, encarava com naturalidade o desconforto que vinha como consequência das minhas escolhas. Não sabia nomear, mas sabia que alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar”, disse, em entrevista à Marie Claire.

Maria Casadevall explicou que desde cedo percebeu que sentia atração por mulheres. “Mas, por conta da heteronormatividade em que cresci inserida, sempre enxerguei a minha atração por homens como a ‘regra a ser afirmada’, e o meu desejo por mulheres como uma ‘experiência para ser vivida’. Só aos 31 anos, através de muito afeto e letramento, compreendi que era só mais uma vítima da estrutura que nos obriga a enxergar a heteronormatividade como via única para o sucesso amoroso e também compreendi toda a miopia social e distorção emocional que estavam pesando sobre as minhas escolhas afetivas”, relatou.

Afastada da TV, a atriz não acredita que sua orientação sexual a impeça de conquistar um papel. “Se impedir por este motivo, então este é um projeto ao qual eu não gostaria de me envolver”.