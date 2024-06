Fafá de Belém sofre acidente doméstico e lesiona joelho; shows são cancelados

A cantora Fafá de Belém sofreu um acidente doméstico e teve de cancelar agenda de shows. A artista de 67 anos compartilhou a notícia com fãs em uma publicação no Instagram, e disse que teve uma lesão no joelho.

"Dei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos - vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho", conta a cantora em vídeo.

Fafá se disse "super chateada", pois tinha uma "programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo".

Repouso absoluto

Ela terá de fazer procedimentos tomografia e radiografia, além de ter de permanecer em repouso absoluto.

Uma das programações era o Festival de Parintins: "Não vou conseguir ir a Parintins, tudo organizado, naquele festival maravilhoso. Não consigo porque é muito tempo de avião, e, pela lesão que tive no joelho, não posso ficar tanto tempo com a perna dobrada".