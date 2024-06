Advogada de Karoline Lima tem Instagram hackeado para 'compor provas' contra caso envolvendo Militão

A influenciadora digital Karoline Lima afirmou, nesta quarta-feira (26), que a sua advogada, Gabriella Garcia, teve o perfil no Instagram hackeado para "compor provas" contra ela no caso envolvendo Éder Militão.

Segundo a cearense, o objetivo do hacker era, na verdade, invadir a sua conta no mês passado para reunir informações contra ela durante a polêmica do processo judicial movido pelo ex-namorado. Como o invasor não conseguiu, o perfil da advogada de Karol se tornou o alvo.

"Vou ser bem breve no que eu vou falar. O Instagram da Gabriella foi hackeado, mas o mês passado, entre os dias 23 e 25, o Instagram que estaria hackeado na verdade seria o meu. Entraram em contato com uma pessoa para tentar hackear as minhas redes, o meu Instagram e o meu WhatsApp", começou a influencer.

Karoline disse que tomou conhecimento do "plano" e irá registrar o caso formalmente.

"Em busca de provas contra mim, em busca de alguma coisa que pudesse se voltar contra mim. E eles não conseguiram. Agora, eles foram atrás do Instagram da Gabriella para ver se conseguiam alguma coisa por lá. Podem ficar sabendo que eu já sei de tudo, podem ficar sabendo também que eu já fiz a ata notarial para confirmar a velocidade dos fatos", continuou.

Ainda de acordo com Karol, foram oferecidos R$ 100 mil para invadirem seu perfil, mas o hacker não teve sucesso. Ela ainda prometeu expor os autores dos ataques.

"Eles, infelizmente, conseguiram entrar no Instagram da Gabi, mas a gente já está muito mais à frente. Fiquem sabendo que eu já sei e daqui a pouco muitos de vocês vão saber também. Inclusive, só para terem certeza que eu estou falando a verdade aqui, eu sei que foi oferecido R$ 100 mil para entrarem no meu Instagram, terem acesso às minhas conversas e depois apagarem a minha conta. Em breve, eu vou vazar aqui", concluiu.

ENTENDA A POLÊMICA ENTRE KAROLINE LIMA E ÉDER MILITÃO

No último mês, o zagueiro do Real Madrid decidiu processar novamente a ex-namorada, Karoline Lima. O motivo do processo seria o fato de a influenciadora estar impedindo que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai em Madri até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Por sua vez, Éder teria dito que não era necessária a presença de outro profissional e ainda pediu no processo que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação é de que Karol está vivendo uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha.

PROCESSO ANTERIOR

Essa não é a primeira vez que Karoline e Éder movimentam a internet com processos judiciais. Em 2022, o jogador acionou a influenciadora na Justiça. Na época, ele pediu R$ 45 mil por danos morais, alegando que Karoline fez postagens prejudicais a sua imagem, incitando os internautas a ofendê-lo.

Em outubro do mesmo ano, o jogador entrou em um novo processo contra Karoline Lima, solicitando pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do ex-casal, Cecília.