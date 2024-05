Amiga de Karoline Lima diz que influencer sofreu 'empurrões' de Éder Militão aos 9 meses de gravidez

Priscila Souza, amiga íntima e assessora de Karoline Lima, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para relatar detalhes do período em que morou com a influenciadora cearense na Espanha. Segundo ela, Karol passou por episódios de "abuso psicológico" e sofreu "empurrões" do jogador do Real Madrid, Éder Militão, quando a influencer estava grávida de 9 meses de Cecília. Ainda de acordo com o relato de Priscila, elas foram expulsas de casa por Militão nesta mesma época. O zagueiro ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Eu moro com ela desde o 7º, 8º mês de gestação. Eu presenciei tudo que aconteceu e vocês não têm noção das coisas que a gente viveu. Porque eu vivi ali com ela, a depressão. Vocês não têm noção do que são duas pessoas cuidando de uma criança em outro país sem apoio de nenhum", iniciou Souza.

Desde sempre, no começo do relacionamento dela, ela vem sofrendo abusos psicológicos e tudo. Já presenciei empurrões, empurrões, quando a Karol tinha nove meses de gestação. Eu presenciei tudo lá. Priscila Souza assessora de Karoline Lima

Éder teria expulsado Karol grávida de casa

Por meio dos Stories do Instagram, Souza detalhou o momento em que Éder teria expulsado Karoline de casa ainda grávida. O jogador teria ido para uma balada e ficado irritado quando a influenciadora chegou a festa acompanhada da amiga e mandado as duas irem embora da Espanha para o Brasil.

Legenda: Amiga de Karoline Lima expõe conversa com Éder Militão Foto: Reprodução

"Teve uma vez que foi a comemoração de um título, a gente chegou em casa, estava todo mundo lá e ele saiu. Ela não queria que ele saísse e ele saiu escondido. E ela, com aquela emoção toda, 'eu quero saber onde ele tá, eu vou atrás dele'. E aí eu fui atrás dele com ela. E a gente pegou ele em uma balada bêbado, com muita mulher, já era quase de manhã isso. E quando ele viu a gente, ele ficou supernervoso, gritou com ela, brigou com ela, a gente entrou dentro do carro e voltou pra casa. E no caminho, muita gritaria, muita discussão, e ela com quase nove meses [de gravidez]. E quando chegou em casa, ele pegou e falou pra mim: 'volta com a sua amiga, leva sua amiga embora daqui, eu não quero mais ela, não quero mais nada com ela, vão embora pro Brasil'. Ele me falou isso. E eu tenho como provar isso", detalhou a assessora.

Priscila também relatou o receio que teve de a amiga sofrer um aborto por conta do episódio. "Meu medo era de um aborto espontâneo, de alguma coisa acontecer", disse.

Veja também Zoeira Karoline Lima rebate ex-babá e solta indireta para Militão: 'do nada me tornei a pior mãe do mundo' Zoeira Éder Militão ganha quanto? Veja o valor da pensão paga à filha com Karoline Lima

Depressão de Karol

Priscila Souza ainda comentou sobre o quadro de depressão que a influenciadora enfrentou durante a gravidez.

"Se a Karol passava cinco minutos no banheiro a mais, eu ia bater no banheiro atrás dela com medo dela fazer alguma coisa. De ela tirar a vida dela porque ela tava em depressão, grávida de nove meses".

Priscila ainda defendeu Karoline de acusações da ex-babá de Cecília. "Essas pessoas que estão vindo falar as coisas estão sendo manipuladas e eu tenho certeza disso. Karol sempre procurou ser a melhor mãe. Vocês sabem, ela posta o amor que a Cecília tem por ela, tudo", ressaltou.

"Agora, eu não admito que ninguém venha aqui falar que ela não foi uma boa mãe, que a gente não cuidava da Cecília, porque a gente cuidava do nosso jeito, mas a gente cuidava da Cecília. Eu nunca vou deixar ninguém chegar e diminuir ela como mãe, como nada, porque isso não é verdade", defendeu a amiga.

ENTENDA A POLÊMICA ENTRE KAROLINE LIMA E ÉDER MILITÃO

Nos últimos dias, o zagueiro do Real Madrid decidiu processar novamente a ex, Karoline Lima. O motivo do processo seria o fato de a influenciadora estar impedindo que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai em Madrid até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Por sua vez, Éder teria dito que não era necessária a presença de outro profissional e ainda pediu no processo que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha.

PROCESSO ANTERIOR

Essa não é a primeira vez que Karoline e Éder movimentam a internet com processos judiciais. Em 2022, o jogador acionou a influenciadora na Justiça por danos morais. Na época, ele pediu R$ 45 mil por danos morais, alegando que Karoline fez postagens prejudicais a sua imagem, incitando os internautas a ofendê-lo.

Em outubro do mesmo ano, o jogador entrou em um novo processo contra Karoline Lima, solicitando para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.