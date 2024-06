Fábio Porchat recebe a namorada no programa 'Que História É Essa, Porchat?'

A atriz Priscila Castello Branco, namorada de Fábio Porchat, participou, na terça-feira (25), do programa do companheiro, “Que História É Essa, Porchat?”, do GNT. O apresentador ainda recebeu Júlia Rabello e Maria Clara Gueiros como convidadas.

Uma das histórias contadas pelo casal foi sobre uma viagem em comemoração ao aniversário de Priscila, em Aruba. “Vamos antes da viagem, que era às 4h30 da manhã, na casa de uns amigos, toma um vinho, passa no hotel e vai para o aeroporto”, iniciou ela.

“Foi maravilhoso. Bebemos bastante vinho. E aí o que aconteceu: pegamos as malas, e fomos para o aeroporto. Até então, tudo ótimo. Chegou na hora do check-in, aí o Fábio pede o passaporte. O Fábio é muito organizado, é muito experiente. Eu estou começando a viajar agora…”.

Eles relembraram que o atendente da companhia aérea pediu o comprovante de vacinação de febre-amarela, e Priscila, apesar de ter o documento, não estava com ele em mãos. “Na minha cabeça, eu precisava da febre-amarela para alguns outros lugares, menos para Aruba”.

Uma amiga de Priscila conseguiu ir até o aparamento de Fábio parar tirar uma foto do comprovante de vacinação. Achando que não ia resolver a situação, a atriz sugeriu que o namorado fosse sozinho, mesmo que a viagem fosse uma comemoração do aniversário dela.

A viagem, no entanto, acabou dando certo: “Uma supervisora apareceu e falou: 'embarquem e quando chegarem em Aruba, vocês digam que perderam o documento no avião, mas que tem a foto'. Talvez as pessoas perdoem você em Aruba”, relatou Fábio, acrescentando que não pediram nenhum documento quando chegaram ao destino.

"Se a gente está junto até hoje, não vejo mais o que pode acontecer", disse Priscila ainda sobre o perrengue da viagem.

Porchat e Priscila estão juntos desde julho de 2023, seis meses após o humorista terminar o casamento de cinco anos com Nataly Mega.