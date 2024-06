Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Valda é sincera com Sarmento e ele fica angustiado.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Valda é sincera com Sarmento e ele fica angustiado. Epifânia pede para Fabian ajudá-la a obrigar Chayene a fazer exercícios. Samuel reclama por Lygia atrapalhar sua conversa com Beatriz. Penha conta para Cida que colocou Sandro na Justiça.

Dinha surpreende Inácio no tatame. Rosário pensa em Inácio. Sarmento desaparece de casa. Cida pede para Brunessa continuar ajudando Valda. Beatriz vê Samuel destratar Alana e se irrita. As Empreguetes recebem um convite para participar de um programa de TV e Socorro pensa em contar para Chayene.

Dinha vai para a final no campeonato. Gracinha consegue acalmar Rubinho e Ariela fica encantada. Sônia propõe uma parte dos lucros a Brunessa se ela fizer um bazar com as roupas de sua família. Inácio resolve lutar no lugar de Fred. Alana percebe o interesse de Samuel em Beatriz.

Chayene arma um plano para Fabian se aproximar dela. Penha e Cida não vão ensaiar com Rosário. Dinha e Inácio se beijam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.