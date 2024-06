Maníaco da Moto em Fortaleza será tema do Linha Direta desta quinta-feira (27); relembre

A série de estupros ocorridos nas ruas de Fortaleza em 2014 será o tema do programa Linha Direta, desta quinta-feira (27).

Conhecido como "maníaco da moto", um homem teve a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil em 2020, acusado de ser o verdadeiro autor dos crimes, contudo, o Judiciário do Ceará negou o pedido na época. O verdadeiro culpado nunca foi identificado.

Em 2014, um borracheiro, identificado como Antônio Cláudio Barbosa de Castro, chegou a ficar preso durante cinco anos, acusado e condenado injustamente pelo crime.

Veja também Segurança Líder de organização criminosa ligado ao PCC é preso em operação no Ceará Segurança Dois suspeitos são mortos em confronto com a Polícia Militar em Sobral

O "maníaco da moto" é apontado como o estuprador de pelo menos oito mulheres em Fortaleza. O criminoso utilizava uma moto vermelha e ameaçava as mulheres com uma faca, cometendo os atos. O suspeito atuava nos bairros Parangaba, Maraponga e Vila Peri. Dentre as vítimas, está uma criança de 11 anos.

Prisão preventiva negada

A Polícia Civil do Ceará solicitou a prisão preventiva do homem apontado como verdadeiro "maníaco da moto", acusado de estuprar pelo menos oito mulheres em Fortaleza, mas teve esse pedido negado.

"A gente amarrou tudo para que ele [verdadeiro maníaco] fosse preso e mandamos para o judiciário pedindo a prisão preventiva. Isso em novembro [de 2019]. Agora, recebemos a decisão do judiciário negando a prisão dele", afirmou a inspetora Daniele de Castro em 2020 ao Diário do Nordeste. Ela acompanha o caso desde o início.

Segundo ela, o judiciário alega que o criminoso não oferece risco à sociedade, tendo em vista que o crime ocorreu há muito tempo. E "mais uma vez erra" diante do mesmo caso.

"Ele é um maníaco. Ele atacou várias mulheres e continua solto. E a gente, a polícia, investigou e provou pro judiciário que ele é culpado. Tem uma vítima que é incisiva no reconhecimento. Ela fica nervosa só de olhar uma foto dele", criticou na época a inspetora.

Na ocasião, o Diário do Nordeste solicitou o posicionamento da Justiça em relação ao caso, e não obteve resposta.

Borracheiro inocente ficou preso por quase cinco anos

Confundido com o homem conhecido como "maníaco da moto", Antônio Cláudio Barbosa de Castro foi condenado a nove anos de reclusão e ficou preso por quase cinco anos pelo estupro de oito mulheres, crimes que não cometeu.

Com a conclusão do julgamento da revisão criminal proposta pela Defensoria Pública do Ceará e pelo Innocence Project (IP) Brasil, associação sem fins lucrativos que busca reverter condenações de inocentes, o borracheiro voltou à liberdade em 30 de julho de 2019.

Na ocasião, familiares aguardavam emocionados e aliviados a saída do rapaz do lado de fora do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), conhecido como CPPL V, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Antônio Cláudio era dono de uma borracharia no Mondubim e não tinha passagens pela Polícia

"Muita coisa que a gente passou junto, minha família, meus irmãos, eu não tenho nem palavras, eu não estou nem acreditando. Pra ser sincero, muita fé eu tive. É muito difícil porque eu não consigo imaginar como pessoas que se consideram seres humanos colocam uma pessoa inocente dentro de um lugar desse aqui onde passei todo tipo de coisa horrível", afirmou Antônio Cláudio, logo ao sair do presídio.

Antônio Cláudio estava preso desde agosto de 2014, ficando quatro anos e 11 meses encarcerado. O erro foi reparado no dia 29 de julho de 2019 quando a Justiça inocentou o homem em novo julgamento.

Que horas começa o Linha Direta?

O Linha Direta é exibido às 23h10, após a série "Os Outros", na TV Globo. O programa também pode ser acompanhado na Globoplay.