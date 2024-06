Dois suspeitos são mortos em confronto com a Polícia Militar em Sobral

Durante um confronto policial, dois suspeitos foram mortos na localidade de São José do Torto, na cidade de Sobral, nessa terça-feira (25). Conforme a Polícia Militar do Ceará, outras três pessoas foram capturadas, sendo um adolescente e dois adultos, ambos de 28 anos. Os agentes teriam sido recebidos na residência da ocorrência com tiros dos suspeitos.

"Equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) receberam informações de que um grupo criminoso de posse de armas de fogo estava homiziado em uma casa na zona rural de Sobral, e que o grupo seria responsável por série de crimes na região conhecida como Torto de Cima", diz nota da Polícia.

Ainda conforme a corporação, foram apreendidos na ocorrência pistola calibre 765, um revólver calibre .38, uma espingarda artesanal calibre .12, um rifle de calibre .22, 13 munições intactas e duas deflagradas de calibre .38, nove munições de calibre 765, três munições intactas de calibre .22, maconha (16 gramas), cocaína (sete gramas), crack (16 pedrinhas), relógios, tablet, maquineta de cartão, cinco smartphones, notebook, caderno com anotações, duas luvas, sacos para embalagem de drogas, placa de motocicleta e dois capacetes.

Veja também Segurança Estudante de gastronomia é morto a tiros em Sobral Segurança Líder de organização criminosa ligado ao PCC é preso em operação no Ceará

Os dois adultos presos possuem antecedentes criminais. O primeiro deles por homicídio doloso, duas vezes por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública e o segundo por tráfico de drogas e roubo.

O trio foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral.