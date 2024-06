Líder de organização criminosa ligado ao PCC é preso em operação no Ceará

Uma investigação de crime de estelionato no município de Jucás — distante 397 km em Fortaleza — resultou na prisão preventiva de três pessoas, nesta quarta-feira (26). Os estelionatários seriam ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Um dos homens, considerado o líder do grupo, foi capturado em uma casa no bairro Pici, na Capital.

Em entrevista à Verdinha, Solano Feitosa, delegado da Polícia Civil de Jucás, relatou que a investigação começou após denúncias de vítimas de crimes em ambiente virtual. "Os estelionatários criavam perfis falsos e expunham a venda de automóveis e motociclistas que não existiam em nome de empresas idôneas. Através disso, as pessoas eram induzidas ao erro. Adquiriram asa motociclistas, pagavam parte e buscavam receber o veículo", explicou o delegado.

Após efetuar o pagamento, porém, as vítimas eram bloqueadas nas redes sociais e também no WhatsApp.

Suspeitos são ligados à facção criminosa

Com o início das investigações, a Polícia Civil chegou ao nome de três pessoas. Uma deles é considerada uma das lideranças do PCC. O trabalho policial apontou que o preso no Ceará trabalhava em conjunto com a facção paulista, com atuação em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso,

"Nós representamos, junto à Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), pela prisão preventiva de um desses indivíduos e pela prisão temporária de outras duas pessoas", disse Feitosa.

O delegado frisou ainda que os suspeitos já são investigados por crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa e estelionato

Homem tentou fugir por parede falsa

Durante cumprimento de mandados, nesta quarta-feira, o líder da organização criminosa tentou empreender fuga.

Na casa dele, existia uma falsa parede com espuma e gesso que possibilitava a ele quebrar e ter acesso à parte externa. Bem como na porta da frente havia uma barra de ferro que dificultou e obstruiu a entrada dos policiais no primeiro momento Solano Feitosa Delegado

Na casa do líder da facção foi encontrada uma pistola calibre 380 e dois carregadores com 15 cartuchos intactos. A Polícia também fez apreensão de um smartphone. O homem foi levado à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF).