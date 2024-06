Estudante de gastronomia é morto a tiros em Sobral

Um estudante de gastronomia, identificado como José Matheus Mendes Magalhães, de 26 anos, foi morto a tiros, próximo ao centro universitário onde estudava, no bairro Dom Expedito, em Sobral, nesta terça-feira (25). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado como homicídio doloso.

Veja também Segurança Elmano envia para Assembleia mensagens com medidas para profissionais de Segurança Segurança Filhote de jacaré é encontrado em encomenda em Fortaleza

"Conforme informações policiais, a vítima, um homem, de 26 anos, foi morta por disparos de arma de fogo em uma via pública, do bairro Dom Expedito. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local", diz nota da SSPDS.

O centro universitário onde José Matheus estudava informou que está em "contato direto" com as autoridades para ajudar na solução do crime.

A instituição ainda informou que vai disponibilizar todas as imagens de câmeras externas de segura do local para auxiliar na identificação dos suspeitos.

As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Sobral.