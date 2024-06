Filhote de jacaré é encontrado em encomenda em Fortaleza

Durante fiscalização no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (25), a Receita Federal apreendeu uma encomenda postal com um filhote de jacaré.

Conforme a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, o animal foi enviado para capital cearense da cidade de Duque de Caixas, no Rio de Janeiro.

Segundo o órgão federal, o filhote de jacaré era da espécie caiman latirostris e não tinha documentação regular.

Os servidores da Receita Federal, ao se depararem com a espécie em uma pequena caixa, sob condições precárias, realizaram a transferência cuidadosa do filhote para uma caixa maior, para que pudesse ficar em uma acomodação melhor.

O que diz a lei sobre o caso

Animais como o jacaré apreendido são considerados pela legislação como sem perigo de extinção, mas que podem estar se não se evitar uma exploração incompatível com sua sobrevivência.

A Receita Federal informou que o animal será entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos (Ibama).