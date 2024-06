Elmano envia para Assembleia mensagens com medidas para profissionais de Segurança

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou mais uma série de medidas em benefício a profissionais de Segurança do Ceará, nesta terça-feira (25). Em live pelo Instagram, ele assinou mensagens que serão enviadas para a Assembleia Legislativa do Ceará e as entregou ao presidente da Casa Legislativa, Evandro Leitão (PT).

Assista anúncio:

Medidas enviadas pelo Governo:

Autorização de gratificação de apreensão de armas para policiais penais; Gratificação para os profissionais que trabalham e irão trabalhar na área de Inteligência; Garantia da paridade salarial aos servidores da Polícia Civil que entraram até 2019; Aumento do limite de hora-extra de 84h para 96 horas por policial.

Segundo Elmano de Freitas, as medidas atendem demandas antigas dos profissionais de segurança. Ele enfatizou como histórica a ação sobre a paridade salarial aos servidores da Polícia Civil.

"Na medida em que se aposentam, quando tem reajuste, ele também terá direito. Assim, ele não tem receio de poder se aposentar e ter uma perda salarial enorme, ter uma mudança de qualidade de vida", frisou o governador.

Celeridade na votação das ações

Evandro Leitão declarou, durante a live, que as mensagens devem ser votadas o mais breve possível na Alece.

"Todas essas ações que vossa excelência nos apresenta, que está a caminhar para Assembleia, nós iremos certamente, com a sensibilidade de todos os colegas deputados e deputadas, pautá-las para que, em um curto espaço de tempo, nós possamos estarmos votando", declarou a Elmano.