Concurso Fagifor divulga resultado final; veja lista de aprovados

O resultado final do concurso para a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) foi publicado no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira (19).

Ao todo, o certame ofertou 2.241 vagas, com 5% destinadas para candidatos com deficiência e 20% para negros.

Os aprovados serão empregados públicos e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salários que vão até R$ 18.564.

Os profissionais integrarão o quadro da Rede Municipal de Saúde da Capital e irão preencher vagas dos contratos temporários, quando eles se encerrarem, além de suprir as necessidades da rede.

A Fagifor foi criada, segundo a Prefeitura, para "favorecer a modernização da governança da área da saúde". O órgão executará ações e serviços em todos os níveis da saúde pública, como Atenção Primária, Secundária, urgência e emergência, apoio diagnóstico e educação continuada.