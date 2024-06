Concurso Codevasf reabre inscrições para 61 vagas com salário de R$ 9 mil

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) irá reabrir, nesta quarta-feira (19), às 10h, as inscrições para o concurso público do órgão. O processo seletivo está ofertando 61 vagas de nível superior, com remuneração de R$ 9.065,95.

Inicialmente, as inscrições estavam agendadas para acontecer até o dia 10 de junho, mas acabaram sendo suspensas para ajustes no edital. Agora, com a reabertura, o prazo foi estendido até 9 de julho.

O edital de retificação também traz outras alterações no cronograma do concurso e nos locais de aplicação das provas, que serão no dia 8 de setembro.

> VEJA ALTERAÇÕES NO EDITAL

Cronograma do concurso

Reabertura das inscrições: 19 de junho a 9 de julho

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 26 de julho

Divulgação da consulta aos locais de provas: 23 de agosto

Aplicação das provas: 8 de setembro

Divulgação dos gabaritos oficiais: 13 de setembro

Resultado final das provas: 4 de outubro

Inscrições

Interessados em participar do certame devem preencher dados no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) – banca organizadora do concurso.

Ao se candidatar, o participante deverá selecionar: cargo/área/polo de trabalho que deseja concorrer, se precisa de atendimento especializado e qual sistema de concorrência.

Os candidatos ao processo seletivo precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 90. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

Para os participantes que já fizeram a inscrição no período inicial de abertura do concurso, é possível alterar no sistema a opção de polo de trabalho – sendo que a cidade de realização das provas será vinculada a essa nova opção.

Os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação/refeição, auxílio babá/creche/pré-escolar, auxílio ao filho com deficiência, seguro de vida em grupo, previdência complementar, plano de saúde, vale-cultura e vale-transporte, condicionados ao acordo coletivo de trabalho vigente.

Salário e cargos

As vagas possuem salário inicial de R$ 9.065,95 e são para os cargos de analista em comunicação, na área de Jornalismo, e para analista em desenvolvimento regional, nas seguintes especialidades:

Administração;

Contabilidade;

Economia;

Engenharia Civil;

Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura;

Estatística;

Geologia;

Publicidade e Propaganda;

Tecnologia da informação.

Provas

As provas estão previstas para serem aplicadas em 8 de setembro, em 12 cidades:

Brasília/DF;

Aracaju/SE;

Belém/PA;

Bom Jesus da Lapa/BA;

Goiânia/GO;

Macapá/AP;

Maceió/AL;

Montes Claros/MG;

Palmas/TO;

Petrolina/PE;

São Luís/MA;

Teresina/PI.

Ao todo, o concurso terá duas avaliações objetivas — sendo uma delas com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de específicos — e uma discursiva — com apenas uma questão.