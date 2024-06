Zé de Abreu revela que irá processar Murilo Rosa por suposto mau hálito

O ator José de Abreu, 78 anos, afirmou que irá processar o colega de profissão Murilo Rosa, 53 anos, e Maria Zilda, 72 anos, por polêmica relacionada a um suposto mau hálito. Na noite de quarta-feira (18), em publicação no X (antigo Twitter), detalhou que apresentará testemunhos de atrizes e que os advogados avaliam os danos psicológicos, financeiros e morais.

Ele deve pedir cerca de R$ 1 milhão de cada. "Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes (com as quais já contracenei de maneira íntima) e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose", disse.

"Estamos, com advogados, estudando danos psicológicos, financeiros e morais em cerca um milhão de reais para cada um. Que a Justiça decida." José de Abreu Ator

Entenda a polêmica

O caso começou depois de uma live entre a atriz Maria Zilda Bethlem e Murilo Rosa, realizada em 2020, voltar a viralizar nas redes sociais. Na conversa, Maria disse que José de Abreu tinha mau hálito durante as gravações da novela "Bebê a Bordo" (1988), quando fizeram par romântico.

“Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era externa, ele já tinha o cheiro de suor, mais o de cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé era um bicho”, afirmou Maria. Já Murilo riu da situação, e revelou uma briga que teve com Zé em meio às gravações de "A Casa Das Sete Mulheres".

Zé de Abreu ficou incomodado com Murilo por não defendê-lo. “Se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele, mais, não falo, não merece”, afirmou o ator.