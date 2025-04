Previsão do signo de Peixes para hoje, 6 de abril

.

Signo de Peixes hoje

Os sentimentos podem vir à tona de forma intensa hoje, especialmente no campo amoroso. A oposição da Lua com Plutão revela inseguranças que precisam ser trabalhadas, mas o trígono entre Vênus e Marte traz uma chance de harmonia. Use este domingo para refletir sobre como você tem lidado com suas emoções e permitir-se um momento de autocuidado. Fazer algo que te conecte com sua essência pode trazer a clareza que você busca.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.