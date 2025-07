Amigas fazem jantar temático de 'Vale tudo' e viralizam nas redes sociais

Um grupo de amigas do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais após organizar um jantar temático inspirado na novela da Globo "Vale Tudo". A responsável pela ideia foi a criadora de conteúdo Victoria Ripper, que compartilhou o vídeo da reunião no TikTok. Em apenas três dias, a publicação ultrapassou 1,5 milhão de visualizações, surpreendendo até as participantes.

O encontro reuniu versões improvisadas e hilárias de personagens como Maria de Fátima, Odete Roitman, Heleninha, Afonso, Solange Duprat, Renato Filipelli, Marco Aurélio e até Tia Celina. Além da caracterização, o grupo caprichou também na decoração e no cardápio. Os pratos servidos faziam referência direta à trama da novela, com nomes como “bolinho de bacalhau da Paladar”, “a farofa que o César gosta” e “a moqueca do milhão da Raquel”.

Apesar da diversão, a repercussão pegou algumas convidadas de surpresa. Victoria contou que nem todas são do meio digital e ficaram inicialmente receosas com a exposição. “Ficaram um pouco envergonhadas, com medo da exposição, mas adoramos que as pessoas estejam curtindo e comentando coisas legais”, disse ela ao F5, comemorando a boa recepção do público nas redes.

O toque final ficou por conta das frases icônicas usadas na mesa posta e espalhadas pelo ambiente. Bordões como “Quando eu quero, eu sou destaque”, “Se tudo na vida fosse merecimento, eu seria a Beyoncé” e “Eu tenho muita sorte de ainda ser bonita depois de tudo que eu já fiz” garantiram o clima nostálgico e divertido da noite.