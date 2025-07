‘Não é o que eu me preparei para ter’, diz Tati Machado sobre perda do filho Rael

A apresentadora Tati Machado e o esposo, Bruno Monteiro, falaram pela primeira vez em entrevista sobre a perda do filho Rael, que faleceu aos oito meses de gestação. Ao Fantástico, da TV Globo, Tati contou que está "abastecida de amor", mas lembra, com frequência, que a vida de hoje não era a "que estava querendo ter".

Durante a entrevista, os dois contaram sobre as expectativas para o nascimento do filho, de como o momento da notícia da perda foi difícil e como tem sido a reconstrução da vida a partir do trauma.

"Sabe quando você cria aquela frase pronta pra falar para as pessoas, tipo: 'Ah, um dia de cada vez'? Outro dia, conversando com o Bruno, eu falei: 'Bruno, eu me toquei que não é um dia de cada vez. É uma hora de cada vez'. Para mim, não existe um recomeço", contou Tati.

Segundo a apresentadora, a sensação é ter de lidar com uma vida imposta, que não foi para a qual os dois se preparam previamente. "Eu lembro que não era a vida que eu estava querendo ter. Não é o que eu me preparei para ter. Essa vida que a gente tem é uma vida que foi imposta. Eu não sei como seria a outra vida, mas eu já estava transformada na versão 'Tati mãe'", contou ela.

Notícia da perda

A notícia da perda de Rael foi recebida por ela em maio deste ano, alguns dias após o Dia das Mães. Voltando de uma viagem, Tati percebeu a falta de movimentos do bebê justamente em uma fase definida por ela como "uma explosão de movimentos".

Após utilizar um aparelho caseiro para ouvir uma batida, Tati seguiu para o trabalho, mas decidiu ir ao hospital ao saber da notícia da perda do bebê da atriz Michelli Machado.

Um ultrassom, então, confirmou que o coração de Rael havia parado. "Eu olhei pro Bruno, peguei na mão dele e falei: 'A vida trouxe isso pra gente. E a gente vai ter que encarar juntos'". O parto foi induzido no dia 13 de maio, por volta das 8h45 da manhã.

"Quando a gente conheceu o Rael, foi o nosso momento de despedida também", explicou Bruno. A causa da morte, eles disseram, não ficou esclarecida apesar de exames genéticos e uma autópsia.

Ainda em maio deste ano, a Lei do Luto Materno foi sancionada no Brasil, definindo a necessidade de acolhimento psicológico para pais que passam por esse tipo de perda.

"Eu quero que as pessoas possam ter as certidões com o nome que escolheram. Porque ele existiu", disse, emocionada, ao compartilhar que a dor de perder um filho é muito silenciosa.

Retorno ao trabalho

Agora, a apresentadora se prepara para voltar ao trabalho. "Amanhã eu vou estar na Ana Maria. O meu abraço mais esperado. Aos poucos eu vou voltando pros programas. O Dança dos Famosos vai entrar em nova edição e, como eu fui a última vencedora, eu vou estar lá também", contou.

Bruno, inclusive, acredita que é um momento de reconstrução. "Ela está voltando de um jeito diferente, mas com a mesma essência: de ser alegre, porque é o que ela é realmente".

No fim, Tati declarou que ainda não está pronta para uma nova gestação, mas apontou que os dois estão fazendo terapia juntos e cogitam tentar uma nova gravidez à frente. "Não tem substituição. Mas tem um amor e uma vontade muito especial de construir uma família aqui", finalizou.