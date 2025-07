Tati Machado fala pela primeira vez sobre a perda do bebê na TV: 'Sorrir não é esquecer'

Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro, rompem o silêncio sobre a dor da perda do primeiro filho e falam pela primeira vez sobre o assunto em entrevista ao "Fantástico" deste domingo (27).

A apresentadora e o diretor de fotografia anunciaram a perda de Rael no último mês de maio, já com 33 semanas - durante a reta final da gestação, quando Tati notou a falta de movimentos do bebê.

No trecho divulgado entre as chamadas da TV Globo, Tati fala sobre o luto. "Eu acho que sorrir não é esquecer. Pelo contrário, sorrir é lembrar", disse à repórter Renata Capucci.

Veja também Zoeira Velório de Preta Gil tem homenagens de fãs, famosos e amigos da cantora; veja ao vivo Zoeira 'Circuito Preta Gil': Prefeitura do Rio instala placas e batiza trajeto em homenagem à cantora

A notícia da perda do primeiro filho do casal veio um dia após a celebração do Dia das Mães. Desde então, a apresentadora está afastada da TV, sendo a entrevista sua primeira aparição desde então.

Tati e Lexa perderam bebê

Tati e Bruno vêm enfrentando o momento com a solidariedade de alguns amigos famosos, dentre eles, o casal Lexa e Ricardo Vianna, que perderam a filha Sofia em fevereiro, três dias após o nascimento do bebê.

Na última quarta-feira (23), a cantora e o ator visitaram Tati e o marido. No vídeo compartilhado por Tati através das redes sociais, os casais apareceram em clima de descontração preparando uma refeição especial para os quatro.

“Eu vejo esse vídeo e me emociono com a força que a gente tem. Obrigada por virem nos encher de amor”, escreveu Tati. A apresentadora também tem aproveitado as redes sociais para desabafar.