Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam separação: 'sem brigas e sem caos'

O influenciador Carlinhos Maia e o também criador de conteúdo Lucas Guimarães anunciaram, neste sábado (26), o fim do relacionamento de 15 anos. Em menos de 10 minutos, a publicação feita no Instagram já acumulava mais de 170 mil curtidas, refletindo a forte comoção entre os milhões de seguidores do casal nas redes sociais.



"Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos", afirmaram, em um texto conjunto publicado nas redes sociais.

No comunicado, os dois ressaltam que a decisão foi amadurecida desde a última separação pública e que, apesar do rompimento como casal, seguem unidos em alma e coração.

A postagem, escrita em tom de gratidão, pede respeito ao momento e refuta especulações:

Veja nota completa:

"São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu.



Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal.



Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados.



Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam.



Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.



Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar be".