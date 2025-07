CAPTEI: O Encerramento do Fortal 2025 Deixa Marcas Inesquecíveis em Fortaleza

O Fortal 2025 encerrou no domingo, 27, com uma explosão de comemorações e emoções.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

O fotógrafo SiSi, LC Moreira, capturou momentos marcantes de alegria durante os quatro dias de festa na Cidade Fortal, em Fortaleza. Com mais de 50 atrações, o último dia foi um verdadeiro espetáculo.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Os blocos se destacaram com os shows de Bell Marques e Ivete Sangalo, que enlouqueceram o público no Corredor da Folia, encerrando a edição com a contagiante energia do Siriguella e do Se Lança.

Legenda: Bell Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

O Camarote Mucuripe também manteve a animação, recebendo Dennis, Durval Lelys e a dupla Maiara & Maraisa.

No Palco Arena, a festa continuou com Bandana, Onda e DJ Kadu Justa Music, levando axé music para os foliões.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

A despedida do Fortal 2025 deixou uma marca de alegria e união na capital cearense, consolidando mais uma edição inesquecível.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Vem ver!

