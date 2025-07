Uma penteadeira para chamar de sua

Imagine aí um cantinho para acomodar todos os itens de maquiagem com direito a espelho e iluminação para o momento de autocuidado. Estou falando da penteadeira, um móvel queridinho pelas mulheres que amam organização e funcionalidade na hora de se arrumar. Inspire-se nas diferentes ideias e escolha uma para chamar de sua.

A primeira dica é que com apenas 80cm disponíveis no quarto é possível fazer um gaveteiro suspenso de MDF e elaborar uma penteadeira prática com estilo. Para quem tem ainda mais espaço sobrando, vale optar por modelos de 120cm até 160cm, sempre com uma altura confortável para encaixar puff ou banqueta.

Legenda: Tanto o estilo como o tamanho da penteadeira dependem do jeito de viver da pessoa e do espaço disponível; na foto, projeto de Cristiane Schiavoni Foto: Fábio Severo Jr / Divulgação

A verdade é que tanto o estilo como o tamanho desse móvel dependem do jeito de viver da pessoa. Caso tenha poucos itens de maquiagem, duas gavetas resolvem. Mas há também quem goste de armazenar ali itens para montar o look completo: maquiagem, secador, chapinha, produtos capilares e até acessórios como brincos e colares. Dessa forma, não abra mão de um carrinho com gavetas lateral, que pode ser feito em MDF ou mesmo em acrílico.

Iluminação natural ou em led

Legenda: Uma das grandes exigências é que seja a penteadeira esteja em lugar com boa iluminação, seja natural ou de led, como no projeto da Paiva e Passarini Arquitetura na foto Foto: Xavier Neto / Divulgação

A penteadeira é uma peça que marca presença no quarto e em closets, teve origem no século XV e até hoje é item de desejo das mulheres modernas. Uma das grandes exigências é que seja posicionado em lugar com boa iluminação, como próximo a uma janela e seja acompanhada de um espelho, item associado à autoimagem e autoestima.

Caso não seja possível essa luz natural, vale usar espelhos com led embutido, preferencialmente com luz branca neutra com temperatura de cor entre 4000K e 6500K, pois evita distorções na cor da maquiagem.

Esse espelho pode ser redondo, retangular, quadrado ou até com lâmpadas no estilo camarim. Como você prefere?

Momento de pausa

Uma reflexão interessante é como esse momento de se arrumar com calma e sentada muda a nossa forma de estar preparada e confiante para o dia. Isso aconteceu por aqui, pois antes costumava me maquiar em pé no banheiro ou no espelho da sala e a experiência na penteadeira é outra. Não pelo móvel em si, mas pela pausa de cuidar de mim naquele instante.

Legenda: Estilo clássico é opção para a penteadeira; na foto, projeto da arquiteta Gabriela Mendes Foto: Mariana Orsi / Divulgação

Legenda: Acabamentos em madeira compõem espaço da penteadeira; projeto do scritório PB Arquitetura na foto Foto: Henrique Ribeiro / Divulgação

Você pode usar dos elementos de design para deixar esse espaço ainda mais a sua cara. Caso goste do estilo clássico, aposte em acabamentos em madeira e detalhes ornamentais com puff mais romântico e estampa com carinha de vintage.

Já se preferir algo mais moderno, as linhas retas são super assertivas, podendo brincar com curvas no formato dos espelhos orgânicos. Arremate com flores, porta-retratos, velas e crie um clima especial para esse cantinho.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora