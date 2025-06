Louceiro é tendência: saiba como planejar e a diferença dele para a tradicional cristaleira

Closet planejado? Que nada! O louceiro é o novo desejo da casa e dos corações de muitas mulheres

Um espaço só para louças, guardanapos e tudo o que envolve celebrar e receber. É uma solução complementar para a tradicional cristaleira e tem sido prioridade em muitos projetos arquitetônicos. Inspire-se nas dicas para planejar o seu.

A verdade é que há um momento na vida em que ficamos mais felizes comprando louças que sapatos.

Essa fase já chegou por aí? Por aqui, chegou junto com a paixão pela mesa posta. O acervo vai crescendo e há um desejo de organizar e expor cada peça.

Onde planejar?

Quem tem espaço de sobra em casa, usa o quartinho da despensa, por exemplo, para instalar prateleiras de uma ponta a outra e armazenar as louças. Outra opção para quem tem espaço reduzido é planejar o louceiro todo em marcenaria. O ideal é que esse espaço fique próximo a mesa de refeições para facilitar na hora de servir.

Não existe uma metragem mínima exata para planejar um louceiro. Tudo vai depender da quantidade de louças e dos hábitos da família no uso dessas peças.

Legenda: Acima, projetos de Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo e Carlos Piratininga

Pode ser um cômodo reservado, claro, mas também pode ser apenas um móvel bem planejado, seja na cozinha ou até na sala de jantar.

“O importante é que o espaço seja setorizado e funcional para organizar travessas, pratos, bandejas e tudo o que compõe o serviço de mesa. A chave está no planejamento inteligente, com o uso de prateleiras e divisórias verticais para acomodar peças como bandejas e travessas de pé, evitando empilhar demais e facilitando o acesso no dia a dia”, destaca a arquiteta.

Cristaleira x louceiro

São móveis com funções distintas, pois enquanto a cristaleira acomoda taças e copos, o louceiro é planejado para armazenar louças da cozinha como travessas, pratos e bandejas. A ideia é ter tudo organizado, à vista e pronto para receber bem. Vai além da organização, tem afeto, pois ali também são guardadas muitas memórias.

Agora eu te conto a minha experiência de ter um móvel que une as duas funções na sala da minha casa. Planejei uma cristaleira em marcenaria com prateleiras reforçadas já pensando em armazenar pratos, conjuntos de xícaras, vasos e castiçais. São itens que costumo usar na mesa posta e ficou prático para a minha rotina adaptando o móvel para receber tudo isso.

Legenda: Prateleiras do louceiro precisam ser robustas para aguentar o peso das louças Foto: Arquivo pessoal

E a ideia aqui é exatamente inspirar quem sonha com um louceiro, mas por não ter espaço para um móvel gigante, não desista no processo. Adapte com a metragem que tem, planeje em marcenaria e aproveite cada centímetro disponível, pois um cantinho bem pensado pode abrigar um louceiro completo.

E para finalizar, a hora do planejamento é bem parecida quando desenhamos um closet. Vale listar todas as peças que pensa em guardar, além de medir alturas e calcular o peso, pois as prateleiras precisam ser robustas para receber as louças. Vale também apostar em prateleiras verticais e horizontais, além de gavetas para deixar tudo funcional e cada coisa no seu lugar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora