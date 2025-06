A escolha da cadeira ideal

Cadeira não é tudo igual. Tamanho, design e conforto dependem muito do lugar onde serão colocadas.

O modelo escolhido também pode camuflar elas na decoração ou torná-las protagonistas dos ambientes, reforçando um conceito arquitetônico mais clássico, rústico ou contemporâneo. Qual faz mais o seu estilo? Trouxe dicas para te ajudar a escolher.

Você sabia que a largura é importante e pode determinar seu nível de conforto? Existem cadeiras de 40cm até 70cm de largura e, claro, as mais largas são as mais confortáveis, mas nem sempre são as indicadas para mesa de refeições e ambientes pequenos. Deixamos essas maiores para ambientes externos de lazer como varanda ou área de piscina.

Conforto e funcionalidade

Atenção também para a inclinação, pois os encostos muito retos não são nada confortáveis. Outro ponto é que há mesas de refeições de diferentes alturas: o padrão das refeições é de 75cm, enquanto o balcão da cozinha mede 90cm. Para cada mesa, um tipo diferente de cadeira, claro, analisando também a demanda para definir se terá ou não encosto de braço, por exemplo.

A cadeira de madeira sequinha sem estofado funciona para a mesa de jantar em locais que não tem muita permanência. Para ficar mais confortável, em algumas situações é indicado escolher as que são estofadas com tecidos que harmonizem com o restante da decoração do espaço.

Qual tecido ideal?

Os tecidos mais usados são linho e algodão. Para quem busca sofisticação e conforto, tecidos como veludos, jacquard e bouclê são apostas que entregam textura, aconchego e refinamento, mas caso seja uma casa com criança e pet, a aposta deve ser courino, pois não acumula sujeira e umidade.

Legenda: Aqui em casa, o tecido veludo italiano passa no teste dos gatos e segue intacto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Pés finos e alongados denotam uma elegância discreta, deixando o ambiente visualmente mais arejado; projeto de Gleuse Ferreira Arquitetura Foto: Mathews Montavão

Legenda: Cadeiras bem posicionadas favorecem a circulação, melhoram a interação social e tornam os espaços mais acolhedores Foto: Divulgação

Outro recurso muito indicado é impermeabilização, técnica que promove uma camada de proteção sobre o tecido, evitando que líquidos penetrem com facilidade. Não impede que o tecido suje, claro, mas estende um pouco a periodicidade da limpeza.

Peso estético

Cadeiras bem posicionadas favorecem a circulação, melhoram a interação social e tornam os espaços mais acolhedores. Quando falamos do design de uma cadeira, muitos até acham que o peso visual da mesa é maior, mas na verdade é o contrário. A mesa costuma ser neutra e as cadeiras entram dando peso estético. Pare e observe a partir de agora como elas dão a bossa ao projeto.

Legenda: Misturar diferentes modelos de cadeira no mesmo ambiente, desde que dentro da mesma paleta ou linguagem de design, é uma estratégia moderna que quebra a rigidez; projeto Gleuse Ferreira Arquitetura Foto: Mathews Montalvão

A verdade é que o lugar onde nos sentamos diz muito sobre como vivemos e a escolha certa influencia totalmente no ambiente. “Enquanto em uma varanda o móvel é um convite ao descanso, em um living pode ser um ponto de destaque e no home office a escolha certa pode significar horas de produtividade”, cita a arquiteta Gleuce Ferreira.

Por fim, a dica mais importante é experimentar antes de comprar. Sente e experimente vivenciar na loja a finalidade da cadeira: refeição, descanso ou trabalho? Só testando é que sabemos as proporções do corpo no assento, questão postural e conforto.

Fique atento aos detalhes, pois a escolha certa vai evitar dores e cansaço na rotina.





