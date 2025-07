Crítica: 'Vale Tudo' se segura em trama original e semana especial vira sucesso nas redes

O remake de "Vale Tudo" ainda não é unanimidade entre os espectadores e tem sofrido, seja nas redes ou fora delas, para alcançar o nível de admiração dos fãs da trama original, lançada em 1988. Apesar disso, a semana mais recente de exibição, com uma série de capítulos especiais, elevou os níveis de audiência e rendeu elogios emocionados.

Seria, então, o início de uma trilha de sucesso para o remake tão aguardado e, ao mesmo tempo, frustrante para os "noveleiros"? Sabemos bem que é difícil dizer, já que esta é uma semana atípica de capítulos, mas alguns detalhes demonstram o caminho perfeito para a trama continuar em uma crescente.

Diálogos com boa referência

Desde o início da novela, as principais críticas citam as atualizações feitas pela autora do remake, Manuela Dias. Tem quem critique a escolha pela abordagem sobre bebês Reborn, sobre a ausência de diversas falcatruas da vilã Maria de Fátima e até a caracterização dos personagens ou erros de continuidade.

A verdade, inclusive, é que muitas dessas críticas são, sem dúvidas, bastante apuradas. Até aqui, "Vale Tudo" havia perdido a essência da novela original justamente por se emaranhar nas buscas desesperadas para se tornar atual, jovem e perfeitas para cortes em redes como TikTok. A direção fraca, claro, também precisa ser lembrada nesse sentido.

No entanto, a última semana parece ter saído de um lugar completamente diferente. Talvez por conta das críticas incessantes ou por outro motivo, o folhetim parece ter escolhido o rumo da referência para retomar o sucesso digno da história, algo tão importante quando se fala na "Vale Tudo" de 88.

Vestido de noiva rasgado e atuações perfeitas

Manuela Dias parece ter escolhido a âncora do texto original para seguir o caminho. Os embates entre Raquel e Maria de Fátima, por exemplo, foram os pontos altos. O vestido rasgado, cena icônica e lembrada até hoje, continuou praticamente fiel ao texto de Gilberto Braga, com atualizações que foram capazes de crescer a tensão.

Taís Araújo, Bella Campos, Débora Bloch e Malu Galli brilharam em cena. A primeira demonstrou a dor da indignação com a filha, enquanto a segunda pareceu mais raivosa nessa nova versão, diferente da original de Glória Pires, que era indiferente à mãe. Alterações nítidas, mas benéficas.

A aura do casamento entre Maria de Fátima e Afonso Roitman (Humberto Carrão) também cresceu de forma positiva. Tudo isso para trazer um ar ainda mais especial para essa semana da novela, objetivo concluído com sucesso.

Legenda: Maria de Fátima e Afonso se casam em cerimônia luxo na semana especial de "Vale Tudo" Foto: Globo/ Manoella Mello

Agora, o remake "Vale Tudo" começa uma nova jornada, que pode ser desastrosa ou se encaminhar para uma memória positiva. Pode continuar na crescente, referenciando a trama original como se deve e atualizando quando preciso, mas também pode desandar, retornando ao ponto em que se encontrava há semanas.

Resta saber qual o objetivo: sair dessa jornada com alto faturamento e bem entre os espectadores fervorosos ou só jogar tudo para o alto e aceitar as críticas.