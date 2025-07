'Vale Tudo': confronto de Maria de Fátima e Solange vai ao ar nesta quinta-feira (10)

Esta semana é de "modo turbo" em "Vale Tudo". Depois de romper com Raquel (Taís Araújo) e casar com Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima (Bella Campos) será confrontada pela antiga amiga e ex-namorada do herdeiro dos Roitman, Solange (Alice Wegmann).

A diretora da Tomorrow havia dito a Renato (João Vicente de Castro) que não ia ao casamento, mas, acompanhando a festa pelas redes sociais, ela decidirá ir apenas para causar desconforto entre os convidados. Vestida de preto, ela aproveitará um momento em que Fátima estará sozinha para acusar a alpinista social de roubar seu namorado.

"Aceita que dói menos, Solange. Eu e o Afonso somos praticamente almas gêmeas. Você tem que ver como a gente está feliz junto. Como ele me beija, como ele diz que me ama. Na boa, me deixa ser feliz e vai lá bater seu pontinho de operária padrão, vai", provocará a influencer.

Nesse momento, a fúria tomará conta de Solange e ela dará um tapa na cara da inimiga, que filmará toda a cena com seu celular.

Afonso expulsará Solange do casamento

Depois de descobrir o ocorrido, Afonso pedirá ao segurança que expulse a ex-namorada da festa.

Legenda: Solange será expulsa da festa por Afonso Foto: Globo / Victor Pollak

Fátima, se sentindo uma Almeida Roitman, voltará triunfante para celebrar com o restante dos convidados, que curtirão um show do DJ Alok, uma surpresa que Afonso fará para a amada.

Onde assistir "Vale Tudo"?

"Vale Tudo" é exibida de segunda-feira a sábado, na TV Globo, por volta de 21h20. Os capítulos também podem ser conferidos na íntegra no Globoplay.