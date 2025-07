Odete e Maria de Fátima vão se unir contra Celina em 'Vale Tudo'

Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias no remake de "Vale Tudo", Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) irão unir forças contra Celina (Malu Galli).

Após presenciar a cena entre Fátima e Raquel (Taís Araújo) antes do casamento, Celina ficará com um pé atrás a respeito do casamento de Afonso (Humberto Carrão) com a moça.

Para que a irmã não desconfie, Odete bola um plano e dá as instruções para Fátima: "É importante que a Celina veja que você contou para o Afonso da cena épica que a sua mãe fez", diz a ricaça. "Eu vou tocar no assunto logo no café da manhã", garante a filha de Raquel. “Ótimo! Minha irmã se preocupa muito em definir se as pessoas são boas ou más", diz Odete. "Eu vou convencer a dona Celina de que eu sou vítima o suficiente pra ela gostar de mim", responde a noiva de Afonso.

No dia seguinte, Fátima segue com o plano e se lamenta na frente do companheiro: "Depois de tudo que aconteceu ontem, né, dona Celina... mas pelo menos eu consegui dormir um pouco", fala Fátima. "A Fátima me contou que a Raquel esteve aqui... rasgou o vestido dela", completa o noivo, fazendo Celina acreditar que ele sabe de tudo.