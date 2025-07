Sâmya Maia fala sobre reaproximação com o Ceará e desafios na carreira solo; assista

Em entrevista à coluna, a cantora cearense Sâmya Maia falou sobre a relação com o Estado, o crescimento feminino no gênero forró e os caminhos trilhados na carreira solo. A artista passou pela capital cearense para iniciar a primeira turnê solo na região, com três shows programados.

Natural de Fortaleza (CE), Sâmya Maia deixou a terra natal na adolescência para assumir os vocais da banda Magníficos, grupo que nasceu com sede na Paraíba. Nos últimos sete anos, ele iniciou carreira solo.

Veja à entrevista:

“Hoje eu venho menos ao Ceará e a Fortaleza do que eu gostaria, mas tenho vindo muito mais agora de um ano para cá. Tenho estado muito mais aqui. Tenho revisto muito mais a minha família, os meus, sabe?”, compartilhou Sâmya.

A artista revelou que a decisão de visitar mais a capital cearense foi motivada por um momento pessoal delicado: “Do ano passado para cá, que foi quando eu perdi meu pai, meu pai faleceu, já fazia quase 20 anos que eu não vinha. Eu prometi para mim mesma que eu ia vir mais a Fortaleza, para ver a minha gente, o meu povo, e os meus amigos também".

Mulheres estão ganhando mais força no forró, diz cantora

Ao refletir sobre o cenário do forró, a cantora comentou sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no gênero: “A gente tá vendo um movimento muito crescente de mulheres, né? Ganhando muita força no forró, mas isso também é recente, acho que de dois, três anos para cá, mas mesmo assim ainda é difícil para a gente, para as mulheres. E ainda mais quando você é independente”.

No bate-papo, a Sâmya também falou do bom desempenho que conseguiu no São João. “A gente tem uma logística sempre muito organizadinha. A gente preza por isso, eu e meu sócio, a gente tem essa preocupação. Então, foi da melhor forma possível”, disse, ressaltando que não houve atrasos ou cancelamentos durante a agenda de apresentações.

Cantora diz ter saudade do jornalismo

Além da música, Sâmya falou com carinho da antiga carreira na televisão. “Sinto falta de estar na redação, sinto falta de entrar na casa das pessoas todos os dias. [...] Eu sei que o jornalista é um instrumento de transformação social".

Mesmo assim, ela reconheceu que esse momento da vida é de dedicação total à carreira musical: “Hoje está muito claro na minha cabeça", finalizou.